Leandro Costa afirmó que “Sujarchuk es una continuidad del gobierno de Guzmán”

El concejal de Cambiemos criticó la actual gestión municipal y también aseguró que “hay una sociedad” entre el intendente y su antecesor. “La prueba de esto es que los dos forman parte de la lista del Partido Justicialista”, argumentó.

Aunque venía moderando el tono de sus críticas y hasta llegó a bajar considerablemente su perfil, a tal punto que este año declinó la presidencia del bloque de concejales de Cambiemos, Leandro Costa volvió a la carga contra el intendente Ariel Sujarchuk, cuya gestión calificó como “una continuidad del gobierno de Sandro Guzmán”.

El ex candidato a intendente macrista criticó el discurso del jefe comunal en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. “Fue largo y habló más del pasado que de lo que se viene. Dijo que no quería hablar de la pesada herencia, pero insistió en que recibió un municipio quebrado donde no se hacían obras. Y desde Cambiemos nos llama la atención, porque vemos en Sujarchuk una continuidad del gobierno de Sandro Guzmán”, sostuvo en declaraciones al programa radial Aquí no ha pasado nada.

En ese sentido, insistió en que “hay una sociedad entre el intendente y Sandro Guzmán, la prueba de esto es que los dos forman parte de la lista del Partido Justicialista” (sic).

“Por otro lado, criticó al gobierno nacional por endeudarse para hacer obra pública, pero marca como un logro de su gestión las altas calificaciones que tiene Escobar para endeudarse. Tiene el doble discurso kirchnerista”, agregó Costa sobre el discurso que Sujarchuk pronunció el pasado jueves 5 en el predio de la Fiesta de la Flor, donde sesionó el Concejo Deliberante.

Sobre lo que falta en Escobar, subrayó que “el alumbrado, el barrido y la limpieza tienen que ser prioridad. Y sumado a eso: los asfaltos, las veredas y la iluminación. La limpieza ha mejorado en los centros, pero no así en los barrios”.

Al ser consultado sobre sus expectativas para 2019, si bien aclaró que “para lo electoral es muy temprano”, admitió que le gustaría volver a postularse para la jefatura comunal: “Como no tengo el casete ni el pico de la vieja política, nunca escondo que mi intención es ser intendente de Escobar”, concluyó.

Fuente: El Día de Escobar











