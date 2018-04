Otra buena para Luis Patti: Le ratificaron el beneficio del arresto domiciliario

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el arresto domiciliario de Luis Patti al rechazar por mayoría el recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal contra el otorgamiento de ese beneficio al ex policía y dos veces intendente de Escobar.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Apr 18, 2018 at 2:23pm PDT