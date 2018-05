Gabriel Ibarra: “El peronismo tiene que seguir el camino hacia una gran PASO”

Rotación en el massismo: Gabriel Ibarra juró hoy como concejal y en la próxima sesión se incorporará al bloque del Frente Renovador. Ocupará la banca de Luis Carranza, que se hará cargo de la incipiente Agencia Municipal de Transporte.

