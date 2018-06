Con el massismo a la cabeza, se lanzó la Mesa Regional Multisectorial 21 de Febrero

El encuentro estuvo encabezado por el jefe de bloque del Frente Renovador, Gonzalo Fuentes, y el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera. Fuertes críticas al macrismo y un pronóstico social poco alentador.

Aunque falta más de un año para las elecciones, distintos espacios políticos, sociales y sindicales ya empiezan a confluir para conformar una alternativa contra el macrismo. En ese marco, se creó en Garín la Mesa Multisectorial Regional 21 de Febrero, que reúne a referentes de diversos núcleos.

El lanzamiento, que se llevó a cabo en el salón Koli Arce, contó con la presencia del presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Gonzalo Fuentes, quien fue uno de los principales oradores de la noche y expresó fuertes críticas a los gobiernos de la provincia y la nación.

“En las campañas políticas solemos escuchar propuestas de gestión, pero no es lo mismo que ideas políticas. La verdad es que nos quedamos en la acción sin pensar la razón. Escuchamos entonces de algunos sectores un tono monocorde, un tono rítmico. No les preocupa la realidad de la comunidad, se percibe que viene a bajarnos un mensaje”, afirmó el edil y dirigente de la Agrupación 20 de Junio.

Fuentes aseguró que existe un camino de la producción del empleo, en contraposición al de las finanzas y la especulación, y se preguntó ante los presentes: “¿Qué le pasa al mundo de hoy que, cuando se produce la bancarrota de un banco de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo, pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto?”.

“Necesitamos poner a andar el carro, el barco al que se suban todos, entendiendo que no nos salvamos si el otro se queda abajo, que los vagones de este tren tienen lugar y espacio para todos”, enfatizó.

Entre los invitados se encontraba el referente de ONG La Alameda, Gustavo Vera, emisario y amigo personal del Papa Francisco, que recorre el país presentado un escrito de 21 puntos. Ese mismo mandato se aprobó con un cerrado aplauso en el cierre de la actividad.

“Hoy la Patria sufre, hay que ponerse la Patria al hombro. No hay que engañarse, la situación es muy grave y va a ser más grave todavía. Por eso estamos trabajando con mucha unidad y cooperación entre todos. Nos están llevando al estallido, faltan seis subas más, esto ya lo vimos, corralito, cepo… Hay que decirle a verdad a la gente, no queremos el trueque, los Patacones, los Lecop. La gente está muy mal, no llega a fin de mes”, expresó Vera.

También pidió “bancar cada conflicto, sacarnos cada uno la camiseta partidaria porque somos todos argentinos, pero no para el Mundial sino para defender a la Patria, que se está yendo a la cloaca por estas políticas. En verdad, no gobiernan mal sino que vacían el país”, concluyó.

Entre los presentes también estuvieron la concejal Roxana Cabrera y Héctor Rojas, de la Agrupación 20 de Junio, junto a representaron del sindicato de Camioneros, peajistas, GUIA y de Apade, entre otros.

Fuente: El Día de Escobar











