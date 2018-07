Marcha y escrache a Luis Patti: Piden que sea recluido en una cárcel común

Masiva marcha y escrache de HIJOS y otras organizaciones contra Luis Patti, desde la plaza principal de Escobar, pasando por la comisaría 1ra, hasta las puertas del country Septiembre, donde cumple prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad.

