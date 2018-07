Agustín Rossi visitó Escobar: “Todavía no vimos la cara más cruel del ajuste”

El jefe del bloque de diputados nacionales de Unidad Ciudadana sostuvo que “hay que poner a caminar a la Argentina en sentido contrario”. Además, habló sobre su potencial candidatura a presidente y las medidas que tomaría.

Mientras cavila y especula con la posibilidad de lanzar su precandidatura presidencial, el santafesino Agustín Rossi sigue sumando kilómetros de recorrido en la provincia de Buenos Aires -ya visitó más de setenta municipios- y este jueves hizo una escala en el partido de Escobar, donde encabezó un encuentro con la militancia kirchnerista junto al intendente Ariel Sujarchuk y su esposa, la diputada nacional Laura Russo.

“Lo primero que haría como presidente sería derogar la reforma jubilatoria, que tan mal le hace a los jubilados”, expresó en una rueda de prensa, minutos antes del acto que tuvo lugar en el Centro de Jubilados Jubelén. Y amplió: “Lo segundo sería comprometerme con los argentinos a que en los próximos cuatro años no habrá aumentos tarifarios que superen los incrementos salariales”.

Entusiasmado con la hipótesis de llegar a la Casa Rosada, enfatizó también la necesidad de “defender la producción nacional y el trabajo, bajando las tasas de interés, iniciando un proceso de sustitución de importaciones y fortaleciendo el mercado interno. Hay que poner a caminar a la Argentina en sentido contrario”, remarcó.

El titular de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados también anticipó que no votará afirmativamente el Presupuesto 2019 del Ejecutivo: “No nos lleva al crecimiento sino a legitimar el acuerdo con el FMI. Y nosotros no somos empleados del Fondo ni de Macri. La salida de esta depresión es desde abajo. Tenemos que poner la economía en función del trabajo no de las Lebacs y el FMI”, señaló.

Agustín Rossi visitó Escobar y afirmó: “Todavía no vimos la cara más cruel del ajuste”. Además, el jefe del bloque de diputados nacionales de Unidad Ciudadana enfatizó que “hay que poner a caminar a la Argentina en sentido contrario”. pic.twitter.com/xuTsyZF3AN — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) July 20, 2018

En otro pasaje de sus declaraciones, “el Chivo” Rossi rechazó las versiones sobre un supuesto intento de desestabilización lanzadas desde algunos círculos del oficialismo: “Queremos que el Presidente termine su mandato, él tiene la virtud de desestabilizarse solo. Todavía no vimos la cara más cruel del ajuste y eso va a traer más conflicto. Esperamos que Macri cambie el rumbo”.

Además, se refirió al rol de la oposición ante la crítica situación que atraviesa el país: “Los argentinos han perdido confianza en el gobierno y en el Presidente. Nosotros tenemos que construir una nueva esperanza para el pueblo, no alcanza con solo con criticar. Hay que volver a enamorar al ciudadano y cambiar al gobierno en 2019”.

La militancia que colmó el recinto de Jubelén lo recibió con especial calidez, con saludos, abrazos e interminables pedidos de selfies: “En cada abrazo crece la fuerza de la esperanza para ganarle al ajuste. Gracias, querido pueblo de Escobar!”, se despidió el emisario de Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana también estuvo en La Matanza junto a la intendenta Verónica Magario y al diputado Fernando Espinoza.

Antes de encabezar un encuentro con la militancia, el jefe del bloque de diputados de UC, Agustín Rossi, fue recibido por el intendente Ariel Sujarchuk, con quien recorrió la UDP de Garín, el Centro de Monitoreo y el teatro Seminari. Además, caminaron por la avenida Tapia de Cruz pic.twitter.com/n8gkmmapgd — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) July 19, 2018

