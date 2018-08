Contra el ajuste: Nuevo encuentro de la Multisectorial 21F en Escobar

La convocatoria estuvo encabezada por el delegado de Camioneros, Juan García Longhi, y los concejales massistas Gonzalo Fuentes y Roxana Cabrera. Los tres coincidieron en criticar al gobierno por sus políticas económicas.

Bajo la premisa “El trabajo no es mercancía, el trabajo es dignidad”, la Mesa Multisectorial 21F desembarcó en el partido de Escobar con dos ejes temáticos inamovibles: resistirse a la reforma laboral y frenar el ajuste que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri.

En Belén de Escobar, se llevó a cabo este viernes el segundo encuentro a nivel local -el primero se hizo en Garín, en junio-, donde se amplió la participación de entidades, sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y religiosas.

La multisectorial que dice contar con el bautismo y cobijo del Papa Francisco, tuvo en esta jornada a Juan García Longhi como su vocero en lo nacional, quien describió el camino trazado por el colectivo 21F y cuestionó que actualmente “no sólo no se genera más empleo sino que se genera empleo de baja calidad”.

“El programa del gobierno de Cambiemos tiene como único destino dejar a la clase trabajadora en la ruina”, sostuvo el delegado de Camioneros y director del club y comedor Pequeños Camioneritos, quien estuvo acompañado por el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Gonzalo Fuentes, y la concejal de Garín Roxana Cabrera.

“Quienes hoy estamos aquí, con orígenes, creencias e ideas diversas, tal vez no estemos de acuerdo en todo, seguramente pensamos distinto en muchas cosas, pero coincidimos en dos puntos trascendentales: que las cosas no están bien y en la sensación de que no hay justicia, es esa sed de justicia, de cambio, lo que nos une en el mismo objetivo”, sostuvo Fuentes.

A su turno, Cabrera destacó que “en este plan de lucha es donde debemos resaltar que solo con la unión podemos lograr la defensa de lo justo, tenemos que ser generosos sumando a todos los sectores y participar del debate para defender los derechos de la clase trabajadora”.

Fuente: El Día de Escobar











