Vecina de La Chechela denuncia a un funcionario macrista por defraudación

La mujer trabajaba por $10 mil en el Instituto Nacional de Juventud, bajo la órbita de “Piter” Robledo. Fue despedida a fines de 2017, pero descubrió que aún aparecía como empleada por un sueldo de $150 mil que ella nunca cobró.

Una nueva denuncia salpicó al mundo de la política nacional y, en este caso, tuvo a una vecina escobarense como protagonista. Se trata de Rosaura Ciprés (31), oriunda del barrio La Chechela y ex empleada del Ministerio de Desarrollo Social, quien denunció penalmente al conocido funcionario Pedro Robledo acusándolo de defraudación a la administración pública.

La mujer, que trabajó hasta diciembre del año pasado bajo la órbita del dirigente macrista en el Instituto Nacional de Juventud, afirma que en los registros oficiales figuraba con un sueldo de $150 mil, cuando en realidad percibía $10 mil, y sostiene que aún figura dada de alta en la base de datos.

La joven, que fue despedida con un embarazo en camino, se enteró de todo esto en abril, cuando fue a tramitar el monotributo social en la oficina local de ANSES y sus datos estaban asociados a un salario mucho mayor del que había recibido. “Me llevé la sorpresa de mi vida, no lo podía creer”, reconoció ante las cámaras de Crónica TV.

A partir de allí se asesoró con abogados de la zona, se constató que figuran depósitos hechos y retiros de dinero todos los meses y se inició una denuncia, que recayó en el Juzgado Federal Nº7 del juez Sebastián Casanello y tiene al fiscal Carlos Stornelli -el mismo que el de la causa de los cuadernos de Oscar Centeno- a cargo de la investigación.

“Por ahora iniciamos acciones penales en el Fuero Federal, porque se trata de dinero del Estado, pero existe la posibilidad de una presentación por los tratos agresivos que tenía Robledo hacia ella”, explicó la abogada patrocinante, Micaela Wohn.

“Siento mucha impotencia, una mezcla de sentimientos, porque no sé si enojarme, gritar o llorar. No sé qué hacer”, expresó Ciprés, quien es madre de tres hijos y vecina de uno de los barrios más populosos del partido de Escobar.

La joven había llegado a la cartera comandada por Carolina Stanley en septiembre de 2016 a través de su vínculo con la militancia del PRO, de la que forma parte. Así recaló en el área de “Piter” Robledo, una de las figuras jóvenes de Cambiemos, que saltó a la fama cuando fue recibido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de ser agredido en una fiesta por su condición homosexual.

“Yo siempre le respondí y ni siquiera me atendió el teléfono para darme una explicación de por qué me echaron”, manifestó Ciprés. A su vez, reconoció que cuando lo necesitaban no estaba y que suele tener un problema con las mujeres: “Siempre va a la discusión”, disparó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social intentaron minimizar el escándalo. “El error ya fue subsanado y los fondos fueron absorbidos por el propio ministerio”, respondieron ante una consulta de Perfil. También desligaron a Robledo al señalar que “un director nacional no se encarga de pagar sueldos, eso tiene que ver con recursos humanos. Los funcionarios solo dan de alta o de baja”.

Sin embargo, la abogada de Ciprés insiste en la responsabilidad del funcionario: “Robledo era su jefe directo. Ella cumplía tareas en todo el territorio nacional, con los objetivos que trazaba él trazaba”.

Desde el gobierno también sostuvieron que la joven fue despedida por no trabajar y que no estaban notificados de su embarazo. “No estaba asesorada legalmente y no sabía que tenía que presentar un doble certificado o un contradocumento con acuse de recibo. De todos modos, tenemos el testimonio del médico que le hizo el certificado”, agregó la letrada, que también denunció al funcionario por falsificación de instrumentos públicos y malversación de caudales.

A partir de que la causa tomara estado público con su denuncia, la vecina recibió amenazas en su domicilio, donde le dejaron un cartel de neto coree intimidante, escrito con letras recortadas de diarios: “Los tiempos PRO cambian. ¿TV? Yo lo pensaría (sic)”. Por esa razón, el juez Casanello le asignó una custodia policial en su vivienda.

“Pedro Robledo me decepcionó muchísimo. Es el director nacional de la Juventud, el que pelea por los derechos de los jóvenes y, por si no se enteró, dejó a una de ellas embarazada y sin empleo”, concluyó la desilusionada militante del barrio La Chechela.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar











