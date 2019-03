Luis Carranza: “El massismo tiene que ser parte de un gran frente electoral”

De regreso a su banca, el referente del Frente Renovador pregona la unidad del peronismo y analiza su paso por la Agencia Municipal de Transporte. Además, alaba a Sujarchuk: “Esta gestión quedará en la historia como la mejor”.

Luego de diez meses al frente de la novel Agencia Municipal de Seguridad Vial, Transporte y Tránsito, el dirigente massista Luis Carranza decidió dar un paso al costado en el Departamento Ejecutivo y volver a ocupar su banca en el Concejo Deliberante, de cara a un año decisivo en términos electorales. Lo hizo a partir del 1º de marzo para estar en la apertura del período de sesiones ordinarias, aunque recién ahora habló sobre sus razones.

“Puse a disposición el cargo de director ejecutivo de la agencia porque tomé la decisión de reasumir mi banca de concejal por el Frente Renovador, en el marco de un año electoral en el que voy a impulsar la unidad del peronismo a nivel nacional, provincial y municipal”, sostuvo en declaraciones a El Día de Escobar.

Además, aseguró que su relación con el intendente Ariel Sujarchuk no se vio afectada por esta pronta despedida. “Tenemos una amistad de muchos años, que se fortaleció en estos diez meses de haber trabajado en su gabinete. Le agradezco públicamente la generosidad que tuvo con el Frente Renovador y conmigo en particular”, expresó Carranza, quien no escatimó en elogios para con el ex jefe comunal: “Tengo el orgullo de haber sido parte de una gestión municipal que quedará en la historia como la mejor del partido de Escobar”, aseveró.

A la hora de presentar los objetivos y la estrategia de campaña del Frente Renovador de Escobar para las elecciones venideras, Carranza abonó por la unidad del arco opositor a Cambiemos: “Entiendo que el massismo tiene que ser parte de un gran frente electoral con el peronismo como columna vertebral, que recupere la Nación y la provincia de Buenos Aires y continúe transformando nuestro distrito”, expresó el edil, que está cumpliendo su sexto mandato consecutivo en el recinto de la calle Asborno.

Sobre la situación del país, calificó de “espantoso” al gobierno del presidente Mauricio Macri: “Como consecuencia del acuerdo con el FMI endeudó a la próxima administración nacional, la inflación destrozó el poder adquisitivo de los trabajadores, se perdieron miles de puestos de trabajo, aumentó la pobreza y no hubo inversión en educación”.

A su vez, dijo estar “convencido” de que “Sergio Massa es el dirigente más capacitado para ser el próximo presidente de todos los argentinos”.

En el plano institucional, se comprometió a “seguir colaborando ad honorem en el desarrollo del transporte público de pasajeros y de carga, como así también con el plan de reordenamiento integral del tránsito”. Y evaluó como positiva su experiencia en la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Transporte y Tránsito, creada en mayo de 2018.

“Traté de estar a la altura de las circunstancias, con la responsabilidad que conllevó la decisión del intendente de jerarquizar el área”, sostuvo, antes de enumerar las metas concretadas durante sus diez meses de gestión.

La remodelación de la terminal de colectivos de Escobar, la licitación del transporte comunal y el reordenamiento de la circulación vehicular, que incluyó la colocación de semáforos y el cambio de sentido de varias calles céntricas de Garín y Maschwitz, fueron algunos de las acciones que ponderó el ex funcionario.

Por todo esto, el concejal oriundo de Garín consideró que su paso por el Ejecutivo contribuyó como nunca antes a la mejora de la circulación vehicular y el transporte público automotor en el distrito. Aunque reconoce que “hay mucho para mejorar”.

“Para la optimización de la circulación del tránsito son imprescindibles obras de infraestructura de Vialidad Nacional en la Panamericana, para generar nuevas vías de ingreso y egreso en cada localidad, como así también la construcción de pasos bajo nivel en las vías del ferrocarril por parte del Ministerio del Interior y Obras Públicas”, concluyó.

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











