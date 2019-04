Sujarchuk responsabilizó a Vidal por el pésimo estado del camino al Paraná

El Intendente le exigió a la gobernadora que reparte la provincial ruta 25. “Es responsabilidad suya”, expresó al inaugurar las obras en la costanera. También habló de “los que se están robando el país y quieren hacer curros en Escobar”.

Por el tono de algunos pasajes de su discurso, especialmente al principio, este domingo dio la impresión de que Ariel Sujarchuk aprovechó la remodelación de la costanera del Paraná de las Palmas para lanzar su candidatura a la reelección. Como pocas veces, arremetió sin eufemismos contra la gobernadora María Eugenia Vidal y, en otro párrafo, habló de “los que se están robando el país y quieren venir a hacer curros a Escobar”, en inconfundible referencia a un sector de Cambiemos.

“Primero quiero hablar de lo que pasó…. Muéstrenme la costanera privatizada”, arrancó el intendente en su alocución. Era lógico que haga esa alusión. En abril del año pasado, el Concejo Deliberante aprobó por 21 votos a 2 la venta de una parcela municipal con frente al río que se encontraba usurpada. Con parte de ese dinero se pagó la puesta en valor de la ribera del Paraná.

Uno de los concejales que votó en contra de ese proyecto de ordenanza fue Diego Castagnaro, de Cambiemos. Desde entonces, él y su hermano, Mariano Castagnaro, capitalizaron el tema políticamente y encabezaron una campaña en medios y redes sociales para sembrar dudas sobre la legalidad de la iniciativa. De hecho, fogonearon el infructuoso reclamo judicial que interpuso el Consejo de Productores del Delta.

“Los que me denunciaban son los que se están robando el país, la provincia y ahora quieren venir a robar al partido de Escobar y no los tenemos que dejar. Tienen nombre y apellido”, expresó Sujarchuk, enérgico. No los mencionó, aunque casi todos sabían de quiénes estaba hablando.

Después de sacarse esa espina, el jefe comunal fue a la carga de la gobernadora María Eugenia Vidal. Algo de lo que se cuidó muchísimo durante toda su gestión, sin que le falten motivos, pero que ahora, ya en el marco de una campaña electoral inminente, no intenta evitar.

Fue al referirse al estado de la ruta provincial 25, en el trayecto que va desde la barranca de El Cazador hasta el Paraná. Unos diez kilómetros casi intransitables, con baches enormes, desniveles y partes de asfalto que directamente desaparecieron por la falta de mantenimiento.

“Muchos se preguntan por qué el acceso está como está: señora gobernadora, queremos el asfalto de la ruta 25, es responsabilidad suya”, disparó Sujarchuk. Y siguió: “El Municipio hizo lo que le toca ahora usted debe hacerse cargo de lo que le corresponde”.

“Si necesita ayuda, Escobar la va a seguir ayudando como lo viene haciendo, en salud, en educación, en seguridad y alguna manito más de asfalto seguramente también le vamos a dar”, completó, sonriente y ya en tono de chicana, ante un estruendoso aplauso de los funcionarios y vecinos que dieron marco al acto.

Fuente: El Día de Escobar











