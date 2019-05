Al final, la estatua de Alfonsín se colocará en la plaza de la estación de Escobar

View this post on Instagram

Debate cargado de chicanas por el paro y un homenaje a Raúl Alfonsín. El primer cruce lo provocó Leandro Costa, que felicitó a sus pares por no plegarse a la huelga. Así, concejales oficialistas y opositores iniciaron una discusión picante. Pero hubo más. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar