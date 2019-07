Evo Morales en Escobar: “O estamos con los ricos o estamos con los pobres”

El presidente de Bolivia visitó a la colectividad radicada en el barrio Lambertuchi, donde habló ante más de cinco mil personas. Antes había estado en la Cumbre del Mercosur, en Santa Fe. En octubre irá por su tercer mandato.

Por segunda vez en los trece años que lleva al frente del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Evo Morales visitó este miércoles a la tarde a la colectividad radicada en el barrio Lambertuchi de Belén de Escobar, donde encabezó un multitudinario acto y afirmó: “O estamos con los ricos o estamos con los pobres”.

El mandatario boliviano arribó a Escobar tras participar en la 54° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, realizada en Santa Fe. En busca de su cuarto mandato, el líder socialista incluyó en su periplo a la ciudad de la flor, donde reside la principal colectividad boliviana del país.

Ataviado con una corona de flores típica, Morales habló poco más de 20 minutos ante un auditorio que colmó el centro de eventos culturales que tiene la colectividad sobre la avenida de Los Inmigrantes. El acto comenzó con una serie de alocuciones y un espectáculo de danzas típicas.

Agradecido por la cantidad de público -se estima que unas cinco mil personas-, a lo largo de su discurso enumeró varios de sus logros desde que asumiera el poder, a principios de 2006.























“Acepté ser presidente de Bolivia y seguir liderando el crecimiento económico de América Latina por cinco años más”, afirmó el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS). Las elecciones en el país limítrofe serán el próximo 20 de octubre y el voto de los habitantes que viven en el extranjero -alrededor de 260 mil- es fundamental.

“En nuestra nación no había estabilidad política, ni social, porque las demandas del pueblo nunca se atendían. Gracias a la unidad del pueblo ya llevamos trece años de resultados importantes”, enfatizó el líder de ascendencia indígena. “Refundamos Bolivia, dejamos el estado colonial y ahora tenemos un estado plurinacional y un pueblo digno”, remarcó, ante el fervor de la gente.

La de este miércoles fue la segunda visita del mandatario al barrio Lambertuchi. La anterior fue a fines de 2011, cuando compartió escenario con el entonces gobernador Daniel Scioli y tuvo como anfitrión al también entonces intendente Sandro Guzmán.

“Esta clase de concentraciones son una gran motivación. Ustedes nos dan mucha fuerza para garantizar la liberación no solamente de Bolivia sino de toda América Latina. Estamos con el imperio o estamos con el pueblo, estamos con el capitalismo o estamos con el socialismo, estamos con los ricos o con los pobres”, exclamó el mandatario.

Agradecemos el recibimiento de nuestros compatriotas en #Argentina, del hermano intendente de Escobar, @ArielSujarchuk, y de los hermanos argentinos. #Bolivia y #Argentina somos una gran familia. Debemos avanzar en la ciudadanía sudamericana rumbo a la ciudadanía universal. pic.twitter.com/L1bAb4PK8U — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 17, 2019

Por último, destacó el lugar que le da la Argentina a los inmigrantes que llegan para instalarse de manera permanente: “Muchas gracias por permitir que nuestros hermanos trabajen acá, mejorando su situación económica y aportando al desarrollo del pueblo argentino”.

“Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro. Ya no tenemos un pequeño país, somos grandes y queremos ser más grandes todavía”, concluyó Morales. A su lado estaba el presidente de la Colectividad Boliviana de Escobar, David Acchura, quien minutos antes había destacado los avances en la economía y las condiciones de vida del pueblo boliviano. “El pueblo es el que manda. Que no nos pase lo de Argentina. Que no vengan otros a ocupar el poder,” advirtió.

Por su parte, el intendente Ariel Sujarchuk recibió al presidente boliviano apenas bajó del helicóptero que lo trajo a Escobar, lo distinguió como “visitante ilustre” y, en su discurso durante el acto, lo calificó como la “reserva moral” de Latinoamérica.

Fuente: El Día de Escobar

