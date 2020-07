Roberto Costa: “Está claro que Santiago Maldonado se ahogó solo”

“Hay cosas que pasan porque tienen que pasar y son accidentes. Yo no encuentro culpables en su muerte”, expresó el senador escobarense. También afirmó que el joven “se podría haber entregado” cuando Gendarmería lo perseguía.

El jefe del bloque de senadores provinciales de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, desestimó una comparación entre la “politización” de la muerte del ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, y la de Santiago Maldonado, el joven fallecido en 2017 durante un operativo de represión de Gendarmería en la provincia de Chubut.

Para Costa, el caso de Maldonado “está claro: los 55 peritos dijeron que nadie lo empujó al agua, nadie lo obligó a meterse al agua y que se ahogó solo. No hay un asesinato”, sostuvo en declaraciones a Lado P, el ciclo político de la plataforma Infocielo.

El legislador escobarense, radicado hace años en Junín, evaluó que el joven nacido en Veinticinco de Mayo tenía opciones: “Si se sintió perseguido por la Gendarmería podría haber corrido para el lado del asfalto. Eligió el río por alguna razón, pero nadie lo obligó a tirarse”, insistió, polémico.

En ese punto Costa analizó que hay una diferencia respecto del crimen de Gutiérrez: “Más allá de quiénes fueron, que gracias a Dios no fue nadie que tenga que ver con el Estado, y como van las investigaciones ahora creo totalmente en lo que se viene demostrando, hubo, por lo que parece, apremios y, al mismo tiempo, un asesinato”.

Para Costa ni siquiera son válidos los argumentos que señalan que Maldonado escapaba de un operativo ilegal sobre el que hay un sinfín de cuestiones que nunca se aclararon, como la participación del jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti. Tampoco consideró que su razonamiento “cargue las tintas sobre la víctima”.

“Hay cosas que pasan porque tienen que pasar y son accidentes. Yo no encuentro culpables en la muerte de Maldonado. Con mucho respeto a la familia y al propio Maldonado, que no lo conocí y no tengo por qué pensar nada de él”, sostuvo.

También consideró que el joven “se podría haber entregado, la Gendarmería lo hubiera tenido un par de horas detenido y lo hubiera mandado a la casa, porque no cometió ningún delito”.

“Son decisiones personales que uno toma en un momento, asustado o porque cree que defiende más una causa actuando de una manera que de otra”, remató Costa, con cierta liviandad sobre un caso que conmocionó a la opinión pública nacional y que aún no terminó de esclarecerse.

Cronología resumida

Santiago Maldonado desapareció en la madrugada del 1º de agosto de 2017 tras un allanamiento realizado por la Gendarmería Nacional en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, situado en la provincia de Chubut, cuando participaba en un corte de ruta enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales tradicionalmente ocupadas por la comunidad mapuche.

​Su cadáver se encontró en el río Chubut, dentro del Pu Lof, allanado en la jornada de su desaparición, el 17 de octubre de 2017, cuando habían transcurrido 77 días sin noticias de su paradero.

La autopsia estableció que Santiago Maldonado “falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia”, que había permanecido “siempre abajo del agua y no en otro medio” y se descartó la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional.

En noviembre de 2018, el juez Guillermo Lleral cerró la causa. El fallo fue apelado por la familia​ y cuatro organizaciones de derechos humanos. En septiembre de 2019, la Cámara hizo lugar a la apelación y anuló la sentencia del juez, al considerar que la investigación había sido insuficiente y que no se habían realizado las pruebas solicitadas por la querella.

La Cámara ordenó reabrir la causa para llevar a cabo las pesquisas pendientes e investigar la hipótesis de un eventual delito de abandono de persona, ya sea por parte de miembros de Gendarmería o del mismo Puf Lof. ​

“Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”, señaló la Cámara sobre el estado de la investigación, que aún sigue abierta.

Fuente: El Día de Escobar

