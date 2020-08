Fuerte cruce por la inseguridad entre Ariel Sujarchuk y Jorge Macri

El intendente de Vicente López expresó su preocupación por “la falta de coordinación” entre los ministerios de Nación y Provincia. “Es un político en campaña diciendo cosas que no son reales”, replicó su par escobarense.

El intendente Ariel Sujarchuk salió al cruce de su colega de Vicente López, Jorge Macri, por sus afirmaciones sobre la supuesta “falta de coordinación” entre los ministerios de Seguridad nacional y bonaerense. “Es un político en campaña diciendo cosas que no son reales”, sostuvo.

“Veo mucha decisión y mucho entusiasmo puesto en tratar de salvar vidas por el Covid. No veo ese mismo entusiasmo en salvar la vida respecto del delito. Si toda la energía que estamos poniendo, el trabajo en equipo que ponemos para defendernos del Covid, lo pusiéramos para defendernos del delito, la Argentina y el Conurbano en particular estarían mejor. No veo el mismo grado de dedicación, de obsesión y de coordinación”, había dicho el primo del ex presidente Mauricio Macri.

“Me preocupa la falta de coordinación entre dos ministerios del mismo espacio político, que se haga pública y se convierta en pelea porque genera preocupación al vecino”, expresó el jefe comunal de Vicente López durante una charla radial con Gonzalo Aziz, en Radio Mitre. Tras ese testimonio, el periodista se comunicó con el alcalde de Escobar, quien le respondió sin medias tintas a su colega.

“Me llama la atención que hable de falta de coordinación. Puede haber diferencia de ideas, pero nunca vas a ver a la Policía Federal tiroteándose con la Bonaerense y disputándose territorios de la droga como pasó en la gestión anterior”, replicó Sujarchuk.

Además, aseguró que “Jorge Macri es un político en campaña diciendo cosas que no son reales. Habla de falta de coordinación. Nosotros, cuando fuimos oposición, hemos sido mucho más respetuosos y colaboradores que lo que está siendo ahora con nuestro gobernador”.

“Ese nivel de hipocresía muestra que (Jorge) Macri ya está preparándose para su candidatura en lugar de trabajar para la seguridad de los bonaerenses. Es una barbaridad lo que está diciendo”, arremetió Sujarchuk, en declaraciones radiales.

“No significa que no tengamos problemas de inseguridad, pero de ninguna manera responde a la realidad lo que él está señalando. Tenemos una situación que no es ni tan grave como en diciembre del año pasado ni con tan bajos índices como teníamos al principio de la cuarentena”, amplió el intendente del Frente de Todos.

Sujarchuk también sostuvo que “la enorme tensión social que se está viviendo también se refleja en la seguridad. A los mismos hechos, hay más violencia. Un hecho de inseguridad o robo que era una cuestión menor, hoy termina con incidentes más graves. Esto es producto de la pandemia, de la crisis económica y de la situación social”.

Sobre su relación con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó: “Tengo una buena relación. No puedo hablar como intendente en términos de gustos personales. Desde que empezó la gestión de Kicillof, Berni vino cuatro veces al municipio y nos dio un grupo de policía motorizada. Me gusta un ministro que me da respuesta inmediata, que no sólo lo veo en la tele sino también en el territorio”.

Fuerte cruce por la inseguridad entre Ariel Sujarchuk y Jorge Macri. El intendente de Vicente López lamentó “la falta de coordinación” entre Nación y Provincia. “Es un político en campaña diciendo cosas que no son reales”, replicó su colega escobarense. https://t.co/nJmQhNanbS pic.twitter.com/m8c3idmUUJ — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) August 3, 2020

Fuente: El Día de Escobar

