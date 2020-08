Sujarchuk arremetió contra Duhalde: “Hace rato que viene desbarrancando”

El intendente sostuvo que las declaraciones del ex presidente sobre un supuesto golpe de Estado “no valen ni un minuto de atención” y le recomendó “llamarse a silencio”. Además, respaldó a Alberto Fernández: “Su gestión será épica”.

Las sorpresivas e inquietantes declaraciones del ex presidente interino Eduardo Duhalde, quien el lunes dio por descontado un inminente golpe de Estado en el país, todavía siguen dando que hablar y generando repudio de casi todos los sectores de la política, a ambos lados de la grieta. En las últimas horas, quien se sumó al coro de críticas y fustigó esas expresiones fue el intendente Ariel Sujarchuk.

“Hace mucho que Duhalde dice disparates. Me llama la atención cuando en nuestro espacio a veces lo escuchamos tanto”, manifestó el jefe comunal escobarense al ser consultado por las desconcertantes formulaciones del ex gobernador bonaerense, quien auguró que el año que viene no habrá elecciones porque el país sufrirá un “golpe de Estado” o una “guerra civil”.

“Hace rato que viene desbarrancando, apoyando a Macri, boicoteando a Néstor y Cristina y ahora diciendo estas cosas, que echan por tierra una carrera política enorme”, profundizó Sujarchuk, al tiempo que consideró que las declaraciones de Duhalde en el programa Animales Sueltos “no valen ni un minuto de atención”.

También sugirió que el veterano dirigente peronista, de 78 años, debería dar un paso al costado y retirarse de la escena pública. “Me parece que se tiene que llamar a silencio”, propuso, en declaraciones al portal Zona Norte Diario.

El jefe comunal también volvió a respaldar con énfasis al presidente Alberto Fernández y pronosticó que “en términos históricos, su gestión será épica”.

“Venimos del desastre del macrismo, más la pandemia. Así y todo, Alberto lleva al país adelante, atendiendo la salud pero también la obra pública y en pocos días anunciará un plan de seguridad. Hay que darse cuenta que el gobierno empieza a trabajar en vacuna y remedio, y poner el país en marcha a pesar de la pandemia”, valoró.

Desde el viernes, Sujarchuk se mantiene aislado por precaución en su vivienda de Puertos, debido a que un colaborador estrecho dio positivo de coronavirus.

“Estoy bárbaro, sin síntomas. Me hice un hisopado que dio negativo, pero por protocolo tengo que seguir aislado y esperar un segundo hisopado. Mi colaborador que dio positivo también está muy bien”, expresó al ser consultado por su estado de salud.

Fuente: El Día de Escobar

