Frazzetta y Durán, un mes de licencia por el escándalo y en la cuerda floja

El concejal del Frente de Todos y la subsecretaria de Desarrollo Territorial estarán apartados de sus funciones en enero. Después, el Intendente decidirá si siguen. Es por hacer públicos sus conflictos conyugales en redes sociales.

El escándalo protagonizado por la subsecretaria de Desarrollo Territorial del Municipio, Patricia Durán, y el concejal kirchnerista Jorge Frazzetta, con acusaciones públicas de violencia y usurpación en medio de su divorcio, trajo derivaciones inevitables: en lo inmediato, ambos permanecerán alejados de sus cargos hasta fines de enero. Después, el intendente Ariel Sujarchuk evaluará la situación de cada uno.

La disputa de la pareja se hizo pública el jueves 24, horas antes de Nochebuena, cuando Durán transmitió en directo por Facebook una acalorada discusión con su hasta entonces marido, Jorge Frazzetta, a quien acusó de haberla golpeada y de estar usurpando su propiedad de soltera en el barrio privado Roda, de Belén de Escobar (ver nota acá).

“Este infierno lo estoy viviendo desde que me enfermé de Covid con mi hijo, de 16 años. Jorge Frazzetta cambió las puertas y me usurpó la casa”, aseguró la denunciante en uno de los videos. El inicio del conflicto se remontaría a los últimos días de octubre.

También sostuvo que su marido la golpeó y la amenazó: “Vos me acabás de pegar”, le grito mientras lo filmaba con su celular. El concejal y ex secretario de Adultos Mayores del Municipio casi no habló. Cuando lo hizo, le pidió que desista y negó sus acusaciones. “Decí lo que quieras, Patricia”, le dijo en un momento, sin levantar la voz.

La funcionaria lanzó fuertes acusaciones en varias direcciones y, aunque no lo mencionó, dejó involucrado al jefe comunal. Justamente, quien había sido padrino de la boda, celebrada en septiembre de 2019 a orillas de la barranca de El Cazador.

Poco más de un año después, en noviembre último, Durán y Frazzetta iniciaron el trámite de divorcio. La sentencia definitiva salió, casualmente, este martes. No obstante, todavía falta la división de bienes.

Ante la repercusión del caso en las redes sociales y los medios de comunicación, el secretario de Gobierno del Municipio, Javier Rehl, tomó cartas en el asunto: se reunió con ambos y los invitó a tomarse un tiempo para tranquilizarse y reflexionar. Lo hizo a instancias del intendente, por supuesto.

Sin más opción, Frazzetta pidió licencia a su banca en el bloque del Frente de Todos, “en virtud de los hechos que son de público conocimiento”, tal cual reconoció en la nota que presentó el lunes en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante.

“Esta decisión es tomada con el fin de no perjudicar la labor parlamentaria ni el proyecto político que encabeza nuestro intendente Ariel Sujarchuk, en virtud de la repercusión mediática que tuvieron hechos de índole privada que se tornaron públicos en los últimos días”, argumentó.

En otro párrafo, aseguró que “son falsas las denuncias recibidas sobre violencia de género”. “Fueron realizadas con el único fin de calumniarme”, sostuvo.

“Lamento que esta situación genere versiones distorsionadas de la realidad que traigan una mala imagen a la política en general, generando críticas y comentarios de la sociedad sobre cuestiones que deberían ser de índole privada”, concluyó Frazzetta. Su pedido de licencia es hasta el 31 de enero.

Simultáneamente, Durán hará uso de su licencia anual reglamentaria. En principio, la ex concejal (2015-2019) se distanciará de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial sólo por el mes de enero.

Fuentes del Ejecutivo a las que consultó El Día de Escobar señalaron que se trata de una medida transitoria, para serenar las aguas. A fines de enero la situación de cada uno volverá a evaluarse y será el intendente, otrora padrino de la boda, quien decida sobre la suerte del ya disuelto matrimonio. Por ahora, la continuidad de ambos está en la cuerda floja.

