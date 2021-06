En clave electoral: Leandro Costa participó de una reunión con Vidal y Larreta

Dirigentes de “La Territorial” mantuvieron un encuentro en Tigre con la ex gobernadora y el jefe de gobierno porteño. Es la primera vez que ambos se muestran juntos en el Conurbano. “Somos lo mismo”, aseguraron.

A un mes y medio del nuevo plazo para definir las candidaturas, y en un clima de tensión interna que muestra serias fisuras en la estructura del macrismo, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se mostraron por primera vez juntos en el Conurbano. Fue este jueves, en la ciudad de Tigre, en el marco de un encuentro con dirigentes de la primera y la tercera sección electoral, entre quienes estuvo el escobarense Leandro Costa.

El jefe de gobierno porteño y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires coincidieron en hacer un llamado a mantener la unidad, pero también marcaron la consigna de ampliar el espacio opositor de cara a las próximas elecciones.

“Con lo que teníamos no alcanzó”, razonó Vidal ante los referentes de los distritos donde gobierna el Frente de Todos, en referencia a la derrota electoral de 2019. Larreta, por su parte, explicitó su acuerdo con la ex gobernadora: “María Eugenia y yo somos lo mismo. No somos socios, porque los socios se separan. Nosotros somos lo mismo”, aseguró.

Ambos, además, plantearon que “no hay que tenerle miedo” a una competencia interna en las elecciones primarias, que por la pandemia fueron reprogramadas para el domingo 12 de septiembre.

Con estas señales, Vidal y Larreta también insinuaron cierta distancia con el ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quienes encarnan una expresión mucho más confrontativa.

Otra figura que participó del encuentro fue el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia, Santiago López Medrano: “El espacio de La Territorial dentro de Juntos por el Cambio nuclea a todos los dirigentes del Conurbano que hemos consolidado un espacio territorial. Representamos poco más de un millón cien mil votos y sobre este escenario hemos conversado”, señaló el ex funcionario, oriundo del partido de San Martín.

Al término del cónclave, el referente de Juntos por el Cambio en Escobar, Leandro Costa, expresó la consigna de conformar “una alternativa aún más fuerte y robusta en las próximas elecciones”.

“Hay más de un millón de bonaerenses que nos respaldaron, que nos necesitan más que nunca, porque la están pasando muy mal. Y son cada vez más, porque la gente ve en nuestro espacio la única opción para frenar el avance que está realizando el kirchnerismo en todos los ámbitos”, sostuvo el concejal y dos veces candidato a intendente.

De la reunión también participaron Segundo Cernadas, anfitrión y actual presidente del Concejo Deliberante de Tigre; el diputado provincial Alex Campbell y representantes de distritos de la primera sección electoral.

El 27 de julio es la fecha tope para la presentación de las candidaturas para las elecciones primarias. Apenas un mes y medio, donde Juntos por el Cambio deberá definir cómo se reconstituye para enfrentar en las urnas al Frente de Todos.

Fuente: El Día de Escobar

