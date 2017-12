Falleció René, la mujer que mendigaba en las escalinatas de la cocatedral de Escobar

Falleció Clara René Rondán, la mujer que desde hace veinte años pasaba sus días en las escalinatas de la cocatedral de Escobar. Estaba internada en el sanatorio Plaza con una severa infección. Tenía 86 años.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Dec 9, 2017 at 5:48pm PST