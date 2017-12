El CUDEC cumplió 30 años y homenajeó a su primer presidente, Oscar Staffa. Durante su gestión se concretó la apertura del destacamento policial, los primeros asfaltos y la red de gas natural, entre otros grandes logros que hicieron crecer al barrio parque El Cazador.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Dec 21, 2017 at 2:15pm PST