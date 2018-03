Histórico: Cuatro ex combatientes de Escobar volverán a las islas Malvinas

La expedición durará una semana y los gastos serán solventados con un subsidio que el Intendente entregó en una visita al Centro de Veteranos de Guerra. El acto simbolizó la reconciliación entre el Municipio y la entidad.

A semanas de que se cumplan 36 años del desembarco y la recuperación transitoria de las Malvinas, cuatro ex combatientes del partido de Escobar volverán a pisar las islas del Atlántico Sur.

Se trata de los ex soldados Claudio Mediavilla, Higinio Villar, Leoncio Ávalos y Carmelo Romero, quienes podrán solventar los gastos de la expedición con un subsidio municipal que el intendente Ariel Sujarchuk entregó este miércoles al mediodía en la sede del Centro de Veteranos de Guerra.

El viaje será del viernes 9 al sábado 17. “Pensamos que se podía hacer en conjunto para que lo compartan entre todos, pero algunos decidieron que no querían viajar y es muy respetable también”, expresó el jefe comunal. “Por eso, si es necesario, el año que viene trabajaremos para que haya una nueva expedición”, añadió.

El presidente del Centro de Veteranos, Juan Carlos Monti, celebró su actitud: “Quiero agradecer el gesto del intendente y trasmitir en nombre de mis compañeros la dimensión de cuánto lo valoramos”.

Además, Sujarchuk entregó medallas al valor a los ex combatientes Marcelino Flores, Vicente López, Enrique Aguilar, Jorge Mársico, Julio Montiel y Alberto Cardozo.

“Tenemos que hacernos cargo todos juntos para que este no sea un mero acto administrativo sino un compromiso verdadero, de cuerpo y alma. Lo importante es seguir avanzando, tener memoria y seguir en la lucha por una patria justa, libre y soberana”, finalizó el mandatario.

El sencillo acto realizado en el edificio de la calle Independencia al 300 simbolizó la reconciliación entre la actual gestión municipal y la dirigencia de la entidad que agrupa a los ex combatientes del distrito, cuya máxima tensión se reflejó en la última celebración del 2 de Abril, a la que Sujarchuk no fue invitado. Por lo visto, eso quedó atrás y no se repetirá el mes que viene.

Fuente: El Día de Escobar











