Un sueño cumplido: La Cooperativa de Loma Verde inauguró su nueva sede. El moderno edificio cuenta con una fachada vidriada, tres plantas, ascensor, amplias oficinas y un auditorio para 300 personas. “Esta es la casa de los lomaverdenses y las puertas están siempre abiertas”, expresó su presidente.

