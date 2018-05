Falleció “El Turco” Sayour, representante de artistas y productor de eventos

Falleció a los 67 años Alejandro “el Turco” Sayour, quien llevaba una semana internado por una peritonitis severa. Trabajó en la comisión de eventos de la Fiesta de la Flor y organizó varios desfiles de moda en la avenida Tapia de Cruz. Vivía en Garín y tenía una hija.

