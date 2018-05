El Rotary Club de Escobar cumplió 60 años y renovó su compromiso con la sociedad

Rotary Club de Escobar celebró anoche su 60º aniversario y renovó su compromiso con la comunidad. A la cena, en la sede social del Club Italiano, asistieron la diputada nacional Laura Russo y el gobernador del Distrito 4895, Osvaldo Lazzatti, entre más de cien invitados.

