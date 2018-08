Lanzan una campaña contra la violencia de género en los boliches bailables

Bajo el lema “Que la noche no borre tus derechos”, se pasarán videos informativos y habrá cartelería y folletos para fomentar la igualdad y el respeto. Es una iniciativa de la Dirección de Políticas Género del Municipio.

Desde este fin de semana, en los boliches bailables del partido de Escobar comenzará una campaña de concientización acerca del abuso y la violencia machista, con el objetivo de que tanto hombres como mujeres reconozcan las señales de violencia naturalizadas que se viven por las noches en los ámbitos de encuentro y diversión.

El principal objetivo de esta iniciativa es concientizar a las mujeres en sus derechos, a los varones en sus obligaciones y a erradicar las conductas y los “micromachismos” habituales que se viven en todos los ámbitos, especialmente por las noches.

La campaña es impulsada por la Dirección de Políticas de Género y participarán los principales locales nocturnos, que rotarán videos informativos en sus pantallas y colocarán cartelería en los espacios comunes, donde también se distribuirá folletería para fomentar el mensaje de igualdad y respeto entre los derechos de mujeres y hombres.

Bajo el lema “Que la noche no borre tus derechos”, se buscará concientizar a las mujeres de que nadie puede tocarlas sin su consentimiento, que las reglas solo las ponen ellas, que no sientan miedo, no se callen y que pidan ayuda ante una situación de violencia, entre otros mensajes.

A su vez, la campaña para los varones señala que la noche no les da derecho a aprovecharse de una mujer y hacer que sienta miedo, a insultar, pegar o amenazar, a creer que una mujer les pertenece o a pensar que pueden tocarla sin su consentimiento, entre otras frases.

Si una mujer es víctima de violencia de género, o conoce algún caso cercano, se puede contactar con la Dirección de Políticas de Género, ubicada en Colectora Este 659, Belén de Escobar. También puede llamar a los teléfonos (0348) 443 0809/426 2865 o escribir a politicasdegenero@escobar.gob.ar.

