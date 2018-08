Daño colateral: Preocupa la caída en las ventas a los comerciantes de la Rivadavia

Acuerdo histórico: Escobar tendrá una sede del Colegio Nacional Buenos Aires. El prestigioso secundario, dependiente de la UBA, iniciará su ciclo lectivo en 2019 en el Polo Educativo. El anuncio se formalizó tras una reunión entre Sujarchuk y Vidal, que firmaron el convenio junto al rector Barbieri.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Aug 9, 2018 at 12:12pm PDT