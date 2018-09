El desgarrador video viral de una trans escobarense: “Solo pido un día de paz”

Se llama Cristina Espíndola, es modelo y tras sufrir una golpiza estalló en Facebook con un conmovedor relato de sus padecimientos. “Hace años vengo aguantando cosas horribles y no sé qué hacer”, expresó, llorando.

Hay momentos en que cualquier persona llega a un punto límite y dice basta. Esa situación es la que vivió Cristina Espíndola al ser agredida físicamente en la calle, hace algunos días. Por eso, este sábado subió a su página de Facebook un conmovedor video en el que cuenta lo que tiene que padecer día a día por su condición de trans.

“Cuando tomé la decisión de ser mujer sabía que no iba a ser fácil ante la sociedad y ante mi familia, pero hoy no puedo creer lo difícil que se me está haciendo. Lo mal que te pueden hacer sentir las personas por el solo hecho de ser diferente, porque yo sé que soy una mujer diferente a las demás, pero soy una mujer y hasta el último momento de mi vida no voy a dejar de decirlo”, afirmó en la publicación, que en menos de 48 horas superó las 50 mil reproducciones.

La joven modelo denunció que fue golpeada por un hombre al que no conocía y sin mediar motivo. Las consecuencias fueron dos costillas fisuradas y el ojo izquierdo morado por el violento ataque. “Me golpeó sin excusas y sin justificación”, sostuvo en su página de Facebook, donde usa el nombre de China Peterson.

“Hoy me siento muy triste, no solamente por los golpes sino por todas las cosas que vivo día a día acá. No puedo entender que haya gente con tanta crueldad y maldad hacia una persona que no les hizo nada. Todos los días salgo a la calle y me tengo que comer insultos, que se me rían en la cara, que digan que soy un asco, anormal. Hasta de mi propia familia”, reveló en otro tramo de la filmación.

Espero puedan entender un poco …cómo me siento .(compartan) Publicado por China Peterson en Sábado, 15 de septiembre de 2018

Visiblemente conmovida y al borde de las lágrimas, agregó: “Ser una mujer diferente a las demás no me hace menos mujer. Tengo muy en claro que tengo un miembro masculino entre las piernas, pero eso no me hace menos mujer que las demás”.

“Me da bronca y lloro de indignación porque son años que vengo aguantando cosas horribles como esto, los insultos y no sé qué hacer”, enfatizó.

Pese a que haya mayor toma de conciencia a nivel general por parte de la sociedad, la violencia de género no disminuye en todo el país. Los casos de discriminación, ataques e incluso asesinatos hacia mujeres trans suceden, pero lejos están de inundar páginas de diarios y revistas como sí ocurre con otros temas.

“Hago este video porque necesito paz, salir a la calle y que nadie me diga nada. Espero que esto le llegue a algunas personas y puedan darse cuenta del daño que causan. Lo único que pido es un día de paz, porque creo que lo merezco”, concluyó, dando un testimonio valiente y desgarrador.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar











