Un día histórico en Escobar: Se viene la primera Marcha del Orgullo LGBTIQ

Convocan a la primera Marcha del Orgullo LGBT en Escobar Bajo la consigna “¡Con nuestros derechos no te metas!”, el próximo sábado 3 de noviembre se llevará a cabo la primera Marcha del Orgullo LGBT en el partido de Escobar. El punto de encuentro será el Espacio de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en la plaza Juan Manuel de Rosas, a partir de las 16. Dos horas más tarde habrá un festival artístico en el skate park.