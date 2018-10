Munchi’s se disculpó por el acto de discriminación a una nena discapacitada

Representantes del establecimiento comercial asistieron a una audiencia de mediación con la familia en la Defensoría del Pueblo. El Concejo Deliberante también recibió a la chica y a sus padres.

Una audiencia de mediación comunitaria organizada por la Defensoría del Pueblo de Escobar permitió darle un cierre al caso de la nena discapacitada de 6 años que había sido discriminada en un local de la heladería Munchi’s, donde no le permitieron ingresar por estar acompañada de su perra asistente.

Representantes del establecimiento comercial se reunieron este viernes en la sede de la Defensoría con los padres de la nena, Pablo Rossi y Verónica Ribelotta, a quienes les presentaron las disculpas correspondientes por el episodio, que ocurrió el martes de la semana pasada y se viralizó en las redes sociales. También asistió la menor, junto a su inseparable perra Pepa.

“Nada se construye desde el odio. En estos días he leído comentarios en las redes sociales que me resultan preocupantes. Es fundamental entender que esto no se trata de despedir gente o solicitar cierres, esto es trabajar en la empatía, en ponerse en el lugar del otro”, expresó la defensora del Pueblo, Rocío Fernández, al término de la audiencia.

Además, adelantó que impulsará una campaña a nivel nacional a través de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de la cual es secretaria general, para dar a conocer la vigencia de la ley 26.858 que garantiza el “derecho de acceso, deambulación y permanencia de personas con discapacidad acompañadas por perro guía o de asistencia”.

También el viernes, Violeta y sus padres fueron recibidos en el Concejo Deliberante por su presidente, Pablo Ramos, y representantes de los distintos bloques: Nicolás Serruya y Juan Carlos Toledo, de Peronismo que Hace; Esteban Colley, de Cambiemos; y Gonzalo Fuentes, del Frente Renovador.

“El motivo del encuentro tiene por objeto manifestarle a Violeta y a su familia el respaldo de este Concejo y, por otro lado, enviar una señal clara a la sociedad de que en Escobar todos los derechos y garantías tienen plena vigencia”, expresó Ramos.

En la sesión del miércoles, el Concejo había sancionado por unanimidad una resolución expresando “su más sentida preocupación y repudio” al hecho.

Violeta padece un retraso del neurodesarrollo debido a una malformación congénita y está realizando un tratamiento en el centro de rehahilitación Fleni, por lo cual junto a su madre y su perra guía viaja permanentemente desde su casa, en la ciudad de La Plata, al sanatorio ubicado en la localidad de Loma Verde.

Como parte del tratamiento que realiza, la nena cuenta con la asistencia de una zooterapeuta y la compañía de su perra Pepa. “Tienen una conexión maravillosa. Desde hace tres años la perra la sostiene, la emociona y la motiva para avanzar cada día más”, expresó su madre.

Fuente: El Día de Escobar











