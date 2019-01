Claudia Erazo: “El novio de mi hija tuvo intención de matarla y tiene que ir preso”

La madre de la joven Bianca Garraza, fallecida por una descarga eléctrica en la casa de su pareja, encabezó una marcha en Escobar para pedir que se cambie la caratula de la causa. “Él no la amaba, solo estaba obsesionado”, aseguró.

Medio centenar de personas marcharon este martes a la tarde por el centro de Belén de Escobar para reclamar justicia por la muerte de Bianca Carolina Garraza, la joven de 19 años que falleció electrocutada en la víspera de Nochebuena al entrar en contacto con un boyero que su novio utilizaba para proteger un cultivo de marihuana.

Envueltos en un silencio conmovedor, apenas perturbado por el llanto de algunos presentes, los familiares, amigos y vecinos de la adolescente se dirigieron desde la casa de sus padres, en calle Callao 252, hasta la plaza San Martín con la idea de visibilizar el reclamo y apuntar todos los dardos contra Israel Jesús Godoy (21), su concubino y dueño de la propiedad de Patricias Mendocinas al 1210, el lugar donde ocurrió el fatídico hecho en la mañana del lunes 24 de diciembre.

“Hoy está libre, pese a ser el único responsable material de los hechos”, fustigó la madre de Garraza, Claudia Erazo, antes de brindar “la única verdad” de los hechos en la esquina de Asborno y Tapia de Cruz, donde los manifestantes se congregaron con remeras blancas para “simbolizar la pureza de Bianca”.

“Ella quedó electrificada en el patio de la vivienda que compartían, al mover una pileta que había llevado con tanto amor y cariño para el hijo de él. Él había dejado cargando la pileta y le pidió a ella que la controlara, pero lo que nunca le advirtió es que había un cable conectado a 220 voltios, que él mismo colocó para proteger un cultivo de 18 plantas de marihuana de supuestos ladrones”, relató, indignada, carta y micrófono en mano.

“Horas más tarde me avisan de lo sucedido. Cuando llego al lugar, estaba colmado de gente que lo consolaba, y mi hija, mi princesa, sola, tirada, en un charco con su pelito sucio. La tomé sobre mi pecho sin saber que estaba pasando, sin saber que la habías matado. Y en medio de tanto dolor, solo pensaste en cubrirte ocultando los cables y las plantas de marihuana. Si eso no es asesinato, díganme ustedes qué es”, agregó, apuntando a Godoy, totalmente conmovida.

En ese sentido, la mujer reveló que la pareja mantenía una “relación tóxica” y que eso fue lo que derivó en el trágico desenlace. “Bianca había hablado un día antes con la familia de él diciéndole que lo iba a dejar porque no le gustaban algunas cosas y ya se había cansado. Para mí, él pensó que la iba a dejar sin una pierna, sin una mano. Como ella era muy independiente, trabajaba y no necesitaba de él, habrá dicho a esta le hago algo, se queda conmigo y listo. El que ama no lástima y él no la amaba, solo estaba obsesionado”.

“Él tuvo intención de matar, obviamente, y tiene que estar preso. Uno, cinco, diez o veinticinco años, pero debe pagar por lo que hizo”, sentenció. Al respecto, Godoy había permanecido detenido seis horas por la Policía, pero no por la negligencia que desencadenó la tragedia sino por la tenencia ilegal de las plantas de marihuana.

Por todo esto, Erazo le suplicó al fiscal de la causa, Facundo Flores, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Escobar, que modifique la carátula. “Primero fue ‘averiguación de causales de muerte’; Después, cuando él se asesoró y se hizo cargo de que había puesto el cerco electrificado, la cambiaron a ‘Homicidio Culposo’; que tiene una pena excarcelable y por eso anda libre por la calle como si nada hubiese pasado”.

“Nosotros queremos que se cambie a dolo eventual, porque fue él quien mató a mi hija poniendo ese cerco electrificado y no avisándole que estaba en ese lugar”, reclamó a El Día de Escobar, finalizada la lectura del escrito, al mismo tiempo que aclaró que Bianca nunca iba ese sector de la propiedad, porque “el patio donde el novio armó la pileta está en el terreno de la hermana de él, que vive en el fondo, y ella nunca tuvo acceso ahí”.

Por otro lado, Erazo repudió el accionar de la morgue judicial de Campana, donde señaló que su hija “fue asesinada nuevamente”. “No tiene sus cámaras de refrigeración funcionando y vulneró su cuerpito, dejándolo en estado de descomposición total, así lo entregaron. Tan solo por un tatuaje pude reconocer que era mi princesa, se burlaron de sus derechos y de los míos como madre, de poder velar a mi hija en mejores condiciones”, expresó, emocionalmente quebrada, aunque con visibles energías para seguir adelante con su lucha.

“Hoy estoy acá, marchando en paz, porque justicia me tienen que garantizar el fiscal, el juez, el Estado. Y así será. Seguiré de pie en tu nombre, por tu memoria y por todo el amor que te tenemos. Todavía te estoy esperando hija de mi corazón, siempre vas a estar a mi lado”, concluyó, con el dolor que solo una madre puede sentir.

