El peor final: Falleció el joven de Garín que estaba internado con leptospirosis

Joven está internado en Escobar con un aparente cuadro de hantavirus. Es de Garín y habría contraído la enfermedad mientras limpiaba un depósito de la empresa en la que trabaja, en Villa Rosa. Según los médicos, “tiene 20% de probabilidades de vida” Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar