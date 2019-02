Realizaron un nuevo pañuelazo en la plaza San Martín para reclamar la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo manifestaciones y concentraciones similares a lo largo y ancho del país.

Medio centenar de mujeres, en su mayoría adolescentes, realizaron este martes a la tarde un nuevo pañuelazo en la plaza central de Belén de Escobar para exigir la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el marco del denominado Día de Acción Verde.

Actividades como esta se llevaron a cabo en decenas de ciudades argentinas, con concentraciones y manifestaciones artísticas, a partir de la convocatoria lanzada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La idea de la convocatoria fue hacer una demostración de unidad, fuerza y solidaridad para sostener la lucha por la legalización del aborto, seguro y gratuito, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el año anterior pero quedó trunca con el rechazo del Senado. En el partido de Escobar, es la tercera vez que se realiza.

El 19 de febrero de 2018 se llevó a cabo el primer pañuelazo federal y desde entonces la fecha quedó instalada en el calendario feminista como el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto. “Nos organizamos, tomamos las redes y llenamos las calles, porque más temprano que tarde será ley”, afirmaron desde la campaña.

Bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, el colectivo feminista volvió a visibilizar uno de sus reclamos más emblemáticos. “Los pañuelos verdes seguirán en alto y no se guardarán hasta que el aborto voluntario sea ley”, concluyeron.

Medio centenar de mujeres escobarenses se sumaron al Día de Acción Verde. Realizaron un pañuelazo en la plaza San Martín para reclamar la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo concentraciones similares en todo el país. https://t.co/eYvDljA2Y4 pic.twitter.com/o7KAjREzSB — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) February 20, 2019

