Pañuelos celestes contra la legalización del aborto en la plaza de Escobar

Un grupo de mujeres realizó una jornada para expresar su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo. “Tiene que haber otra solución”, expresaron. A unos metros hubo una manifestación de pañuelos verdes.

Acostumbrada a recibir frecuentemente pañuelos verdes y naranjas, este sábado a la tarde la plaza de Escobar fue alcanzada por una tenue marea celeste que se congregó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reafirmar su rechazo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Al grito unísono de “Sí a la vida”, un puñado de personas llevaron a cabo el acto en la esquina de Asborno y Tapia de Cruz, a metros de la escultura de la Virgen. Allí, micrófono en mano, varias mujeres que integran el colectivo “pro vida” de Escobar leyeron consignas en contra de la legalización del aborto, mientras compartían música y mates.

“El 8 de marzo es un día muy especial y vestido de color celeste, porque creemos que hoy más que nunca tenemos que valorizar y defender la vida de la mujer. Desde su concepción hasta su vida adulta y su muerte natural”, afirmó una de las vecinas que tomó la palabra durante el evento.

“Decimos no a la violencia, no al sometimiento, no al abuso y, principalmente, no al aborto. Esta revolución a favor de la vida no es pasajera. Así fue el grito de la Argentina, que se puso de pie y dijo ‘somos pro vida y vale toda vida’”, sostuvo, ante un público compuesto casi en su gran mayoría por gente de mediana edad.

Otra de las consignas del documento llamó a “considerar” la contención de aquellas mujeres que recurren a clínicas o sitios clandestinos para practicarse un aborto. A su vez, reclamaron por los constantes femicidios que ocurren en el país.

“También debemos exigir justicia por las mujeres que son asesinadas a diario por el solo hecho de ser mujeres y víctimas de violencia de género, como también por la explotación, la trata de personas, abuso y acoso. Por supuesto, decimos que estamos en contra de todas estas cosas”, sostuvo la oradora.

“Creemos que legalizar el aborto es solucionar un problema en el último eslabón. Tiene que haber otra solución, planificando, educando y legislando cada uno desde el lugar que le toca”, cerró otra integrante del colectivo celeste.

A unos metros, en el centro de la plaza, la Asamblea Feminista Permanente de Escobar también realizó una conmemoración por el Día de la Mujer, pero caracterizada por pañuelos verdes y una postura absolutamente a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

A pesar de algún cruce o chicana, ambos grupos desarrollaron sus actividades sin que ocurriera ningún incidente.

