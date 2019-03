Pañuelos celestes celebraron el Día del Niño por Nacer en la plaza de Savio

View this post on Instagram

Pañuelos celestes celebraron el Día del Niño por Nacer en Maquinista Savio. Durante el acto se escucharon frases aberrantes. “Veneran un pañuelo blanco, pero con uno verde quieren desaparecer a más de 30 mil personas”, llegó a decir una de las oradoras. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar