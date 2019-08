Reclaman la detención de un joven al que acusan de matar a golpes a su pareja

View this post on Instagram

Joven embarazada murió en el Erill y acusan a su pareja de femicida. Tenía 27 años, 5 hijos y llevaba 17 semanas de gestación. Cuando se atendió, el feto estaba sin vida, ella sufrió una infección y falleció. La familia denuncia que había sido golpeada. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar