Ejemplar: Le dieron 7.000 dólares de más y volvió al banco a devolverlos

El inusual episodio ocurrió en la sucursal Escobar del Banco Santander y tuvo por protagonista a un honesto vecino de Maquinista Savio. “Para mí no es nada del otro mundo, hice lo que tenía que hacer”, expresó.

En momentos donde la crisis económica fuerte y los dólares son un bien cada vez más costoso y escaso, un vecino de Maquinista Savio tuvo un ejemplar gesto de honestidad al devolver 7000 dólares que le habían dado de más en una entidad bancaria.

El hecho ocurrió en la sucursal del Banco Santander de Belén de Escobar y tuvo por protagonista al ingeniero industrial Juan Pablo Venerio. Fue el miércoles 23, en la semana previa a las elecciones. Había mucha gente esperando para sacar dólares de sus cuentas -en ese entonces el cepo permitía comprar hasta 10.000 u$s por mes- y el ambiente estaba algo tenso.

“Primero me dieron un ticket, me lo hicieron firmar y me pidieron que espera afuera, porque había un problema con el tesoro e iban a demorar unos 5 minutos”, le contó el joven profesional a El Día de Escobar.

Extrañado por la situación, aceptó esperar y al rato le entregaron un paquete con el dinero adentro. “Estaba apurado para irme a Capital, así que ni lo revisé. Lo metí en la mochila y me fui”, relató Venerio.

Cuando regresó a su casa y se puso a contar los billetes, se llevó al sorpresa de su vida: le habían entregado 7000 dólares de más. Sin pensarlo, llamó al banco y comunicó la situación.

“Es un dinero que podría no haber devuelto, pero lo hice porque es lo que corresponde. Además, estaba perjudicando muchísimo a la cajera que me lo entregó”, explicó.

Las autoridades de la entidad le agradecieron y manifestaron su admiración. “Me dijeron que no es algo común que suceda esto. Si no lo hacía, se lo cobraban a los empleados”.

Aquel día, la cotización del dólar cerró en $62.48. Es decir, Juan Pablo Venerio recibió por error cerca de $440.000, una suma por demás tentadora, pero su costado humano pudo más. “Mis familiares y vecinos lo tomaron como un buen gesto. Para mí no es nada del otro mundo, hice lo que tenía que hacer”, concluyó, sin darle mayor relevancia a su honesta y ejemplar acción.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

