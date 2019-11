“Mi abuelo me abusaba”, el desgarrador testimonio de una adolescente de Garín

Milagros Felker tiene 18 años y publicó un video en el que se animó a contar el calvario que sufrió cuando era chica. “Me amenazó para que no diga nada”, confesó entre lágrimas.

Muchas veces, las redes sociales le permiten a las personas liberarse de sus demonios y expulsar sus secretos más dolorosos. Es lo que hizo una joven de Garín, que decidió publicar un video para contar el calvario que vivió de chica cuando era abusada sexualmente por su abuelo.

Milagros Felker (18) tomó valor y lo denunció públicamente a través de Facebook. Después de años de secretos a voces, relató lo que tuvo que padecer mientras convivieron en la misma casa junto al resto de su familia.

“Mi abuelo nos tocaba a mi hermana y a mí y nos decía que era normal. Después de uno o dos años empezó a manosearnos nuestras zonas íntimas”, reveló.

TESTIMONIO DESGARRADOR: “MI ABUELO ABUSÓ DE MÍ” TESTIMONIO DESGARRADOR: “MI ABUELO ABUSÓ DE MÍ”Una joven vecina de Garín, Milagros Felker, se animó a contar públicamente el calvario que le tocó vivir cuando era chica en la casa de su abuelo.“Primero nos manoseaba las zonas íntimas a mi hermana y a mí. A los 11, me abusó con penetración y yo no dije nada por miedo”, confesó en un estremecedor video que se hizo viral. Publicado por El Día de Escobar en Martes, 5 de noviembre de 2019

“Cuando tenía 11 años él abusó de mí con penetración y yo no dije nada. A los 13, lo hace por segunda vez y me amenazó para que no diga nada. Tuve que aguantarme todo lo que me hacía”, sostuvo, al borde del llanto.

“Me lastimó tanto, que produjo que tenga mi primera menstruación”, agregó.

Su familia no estaba enterada de la situación, hasta que un día no aguantó más y lo confesó. “Al principio no me creyeron. Mi tía me pegó una cachetada y mi mamá no me habló por un mes”, contó la chica.

“Después me enteré que a mi hermana la manoseaba todas las mañanas y yo me sentí culpable, porque era yo la que la dejaba sola con él. Me iba porque no quería verlo”.

Visiblemente conmovida por recordar todo lo que vivió, la joven alertó a otras chicas que pudieran estar sufriendo de situaciones similares: “Si ustedes pasan por lo mismo, hablen ya. Hagan la denuncia ya y que hagan las pericias, porque si no todo queda en la nada”, concluyó.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios