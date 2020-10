Adiós a un esencial: Falleció de coronavirus el médico escobarense Eduardo Mocoroa

Era un vecino y profesional muy respetado en la comunidad. Era presidente del Círculo Médico local, había sido secretario de Salud del Municipio y militaba activamente en el PJ. Tenía 70 años y 3 hijos.

A la edad de 70 años, falleció este viernes a la mañana el reconocido médico y vecino escobarense Eduardo Julio Mocoroa, quien se encontraba internado por coronavirus.

Nacido en 1949 en la ciudad bonaerense de Guaminí, heredó de su padre, Eduardo Juan Mocoroa, la vocación por la medicina. De hecho, un hospital municipal inaugurado el año pasado en Benavidez lleva el nombre de su progenitor.

Tenía tres hijos: Facundo, el más conocido por su trayectoria musical en el género folklórico, Candelaria y “Nené”.

Además de su carrera médica, Mocoroa había sido secretario de Salud del Municipio y en la actualidad era presidente del Círculo Médico de Escobar. También fue director médico de Grupo Plaza.

Días atrás dio positivo de coronavirus y fue internado en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC), en Capital Federal, donde recibió tratamiento con plasma de convaleciente. Pero esta madrugada, y por su voluntad, fue trasladado a la Clínica Fátima de Escobar, en la que pasó sus últimas horas.

La noticia de su partida circuló rápidamente en Facebook, donde autoridades, vecinos y allegados a la familia expresaron sus más sentidas condolencias.

“Adiós mi viejo querido, me educaste como pocos, me enseñaste todo, me diste valores y convicciones. Fuiste de esos padres que siempre te quieren enseñar algo. Buen viaje, acá seguiremos tu lucha, nuestra lucha y la de tantos compañeros”, expresó su hijo Facundo, en un emotivo mensaje.

El intendente Ariel Sujarchuk también despidió a Mocoroa: “Se fue un referente del sistema sanitario escobarense, siempre comprometido por brindar la mejor atención médica a nuestra comunidad”. Y agregó: “Trabajó incansablemente en combatir el virus, hasta que él mismo se contagió”.

El Consejo de Partido del PJ de Escobar lo recordó como “un destacado profesional e incansable militante peronista, siempre colaborando y participando de las actividades. Hasta siempre compañero, te vamos a entrañar”.

El Círculo Médico también manifestó su tristeza y “profundo dolor” por la muerte del galeno: “El Covid se lo llevó, pero él nos deja el legado de su incansable labor por la dignidad del trabajo médico. Se fue un gran dirigente, se fue un gran médico, se fue un gran tipo”.

El cortejo fúnebre de Mocoroa se iniciará este sábado a las 12 desde una cochería de la calle Bernardo de Irigoyen y pasará minutos después por la sede del Círculo Médico, sobre la calle Colón al 800, antes de dirigirse al cementerio municipal de la ciudad.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios