Reclaman al Intendente la reapertura de la feria del barrio Lambertuchi

Un grupo de puesteros realizó una manifestación frente al Palacio Municipal para exigir que les permitan volver a trabajar. El predio está cerrado desde marzo. “Estamos completamente desamparados”, afirmaron.

La incertidumbre de no poder trabajar ni saber qué va a pasar en el futuro próximo golpea casi tan fuerte como el coronavirus en la mesa de varias familias. A pesar del levantamiento de la mayoría de las restricciones, todavía son muchas las personas que no han podido retomar sus actividades laborales y viven el día a día con una gran cantidad de dudas y pocas certezas.

Un ejemplo de este drama es el que atraviesan los puesteros de la feria del barrio Lambertuchi, en Belén de Escobar, que se encuentra cerrada desde marzo, cuando se dispuso el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la llegada de la pandemia. Por eso, este lunes se movilizaron hasta el Palacio Municipal para exigir su reapertura.

En horas de la mañana, un puñado de personas cortaron el tránsito en la esquina de Asborno y Estrada y se hicieron escuchar, con el fin de ser recibidos por algún funcionario del Ejecutivo.

“Queremos trabajar ya” decían algunas de las pancartas que portaban los manifestantes, quienes se identificaron como Feriantes Unidos de Lambertuchi.

“Hoy salimos a manifestarnos porque no se puede aguantar más la inflación y no podemos trabajar. No podemos llevar un plato digno a nuestras mesas”, expresaron los puesteros a través de un comunicado que circuló en las redes sociales.

“Somos entre 1.000 y 1.100 feriantes, que atrás nuestro tenemos familias y alrededor de 800 personas que dependen indirectamente de la feria y, seguramente, también tienen familia. Estamos completamente desamparados”, manifestaron en otro párrafo del documento.

Además, cuestionaron la postura del Municipio: “No entendemos cuál es el problema por el cual no podemos trabajar. Estamos dispuestos a cumplir con todos los protocolos que nos van a exigir. No nos permiten abrir sin ninguna explicación, lo único que dicen es ‘estamos dialogando’”.

“No queremos ayuda social, no queremos dádivas. Exigimos la apertura de nuestros puestos de trabajo para poder pagar los impuestos que la misma Municipalidad nos va a cobrar por los meses no trabajados”, concluye el texto de los feriantes.

Tras permanecer un largo rato frente al Palacio Municipal, finalmente los trabajadores fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Javier Rehl, para dialogar sobre la situación.

“Estamos coordinando una mesa de diálogo para lograr la reapertura del predio garantizando el cumplimiento de los protocolos sanitarios y resguardando la salud de clientes y feriantes”, afirmaron desde Ejecutivo ante la consulta de El Día de Escobar.

Las mismas fuentes también descartaron una versión que circuló en las redes y mencionaba un supuesto pedido de $28 millones para autorizar la reapertura del predio. “No sabemos de dónde salió eso”, sentenciaron.

Por lo pronto, el viernes pasado el intendente Ariel Sujarchuk anunció la reapertura de la popular Feria del Trueque en Maquinista Savio (ver nota acá), que funcionará tres veces por semana con una modalidad adaptada al protocolo Covid. En el barrio Lambertuchi esperan que, con el mismo criterio, también ellos puedan volver a trabajar.

