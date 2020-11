Aborto legal: Promueven un escrache a la diputada nacional Laura Russo

Militantes “provida” convocan a manifestarse en el domicilio de la legisladora escobarense por su posición a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Hace unos días expresaron su intolerancia contra un diputado radical.

Los grupos anti derechos continúan organizando escraches en los domicilios particulares de los legisladores que están a favor de la legalización del aborto. A menos de una semana de que varios militantes “provida” se concentraran frente a la casa de Facundo Suarez Lastra, despertando el repudio de casi todo el arco político, estos grupos anunciaron que planean realizar una nueva intimidación este jueves a la tarde en el domicilio de la diputada nacional Laura Russo, del Frente de Todos.

“Manifestación Provida. El pueblo argentino necesita diputados que defiendan a los argentinos por nacer. Sumate con tus amigos o grupo familiar a defender la vida juntos!”, reza el flyer que comenzó a circular en las redes sociales en la última semana, según reveló Página 12.

El objetivo, esta vez, es la diputada escobarense Laura Russo, cuyo domicilio aparece publicado en el flyer junto al hashtag “La Vida No Se Debate”.

La ex esposa del intendente Ariel Sujarchuk es una férrea defensora del derecho femenino al aborto. En junio de 2018 votó a favor del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero que no llegó a convertirse en ley por el revés en el Senado.

“No podemos dejar que nuestras creencias personales se impongan sobre el derecho a la salud de miles de mujeres. Estar en contra excluye, estar a favor nos contiene a todas, aún a quienes tendrán la libertad de no ampararse en esta ley. No se trata de aborto sí o aborto no, se trata de legal o clandestino”, expuso en aquella histórica sesión (ver nota acá).

Esta no es la primera vez que las agrupaciones autodenominadas “provida” convocan a realizar escraches a los diputados que están a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El sábado pasado, un grupo de manifestantes concentró durante horas frente a la casa del diputado radical Facundo Suárez Lastra, en el barrio de Palermo, con bombos, carteles y banderas para presionarlo por su postura. El apriete despertó el repudio de dirigentes de distintos partidos políticos.

La Cámara de Diputados abrirá la próxima semana el debate en comisión del proyecto de legalización del aborto, que se buscará aprobar en sesiones extraordinarias antes de fin de año, junto con la iniciativa del Plan de los 1.000 días que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años.

El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzará a discutirse entre el lunes o martes y es probable que se realicen varias reuniones semanales, según informaron a Télam fuentes parlamentarias.

Para organizar el esquema de trabajo, previo al inicio del debate, este jueves se reunirán las autoridades de las cuatro comisiones por las que pasará el proyecto.

Debido a que el debate incluirá la realización de reuniones informativas por el lapso de 15 días, previo a la emisión del despacho de comisión, en la reunión se definirá quiénes serán los expositores, que estarán divididos en cuatro grupos: científicos, sanitaristas médicos, ético religiosos y juristas.

Una vez concluidas las exposiciones, se debatirá en comisiones para pasar luego al recinto de sesiones, lo que se espera suceda antes que termine diciembre.

