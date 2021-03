Vecinos de Garín rechazan la construcción de una subestación de Edenor

La obra todavía no se inició, pero ya deforestaron el predio donde se llevará a cabo, que está sobre la calle Beliera. Temen que la actividad de esa planta produzca efectos nocivos en la salud de la población aledaña.

Desde hace varias semanas, los vecinos de los barrios Garín Oeste y Nueva Argentina empezaron a ver con preocupación cómo los añosos árboles de un predio de la calle Beliera eran literalmente arrasados. Pero eso no fue todo: aunque lograron salvar algunos ejemplares, se enteraron que en ese terreno está prevista la construcción de una subestación de la empresa Edenor, a la cual se oponen de manera categórica porque temen que sea contaminante y nociva para la salud humana.

El predio se encuentra sobre la calle Beliera, entre Francia y General Paz. A 150 metros hay una escuela secundaria y un jardín de infantes, mientras que a 350 metros funciona una escuela primaria. Según los vecinos, estaría totalmente prohibido que un establecimiento de estas características se construya en ese entorno.

Cuando vieron ingresar las primeras máquinas para hacer movimientos de suelo y deforestar esas parcelas, los vecinos comenzaron a inquietarse. “Se talaron eucaliptos centenarios y otros tantos árboles, desmontando el lugar, que quedó totalmente desierto”, lamentó uno de ellos. No obstante, pudieron salvar cinco ejemplares que están sobre la calle Beliera.

Junto a la deforestación y a los movimientos de tierra, al lugar empezaron a llegar contenedores con máquinas y materiales de construcción para construir un paredón perimetral. Indignados por el avance de la obra y la falta de respuestas de las autoridades municipales, un puñado de vecinos organizó este lunes una protesta en la intersección de las calles Beliera y Fructuoso Díaz.

“Si no nos llaman o no tenemos respuestas, no les vamos a dejar que crucen los camiones”, exclamó una de las mujeres que participó de la manifestación, cuyo objetivo fue darle más visibilidad al reclamo.

Otra vecina contó que hicieron presentaciones en la Defensoría del Pueblo. “Estamos esperando que nos respondan, nos abandonaron”, sostuvo. También tuvieron una reunión en la UGC: “Es lo mismo que nada, porque ninguno sabía nada de lo que se estaba haciendo en el lugar”, afirmó un hombre.

“No queremos molestar a nadie, somos todos vecinos comunes y trabajadores, no somos punteros, como están diciendo por ahí, nada que ver. Solo queremos que nos escuchen. Cuidamos la salud de nuestros hijos, no queremos que se enfermen por culpa de lo que van a traer al barrio, no lo queremos acá”, señaló otra vecina en declaraciones a El Garinense.

Si bien todavía no hay información oficial al respecto, la construcción de esta subestación sería la que el Municipio anunció en noviembre de 2016, luego de que el intendente Ariel Sujarchuk firmara un convenio con la empresa Edenor (ver nota acá).

En aquel momento, se informó que la nueva subestación eléctrica permitiría “mejorar el suministro de energía de las localidades de Ingeniero Maschwitz, Garín y Maquinista Savio, así como aliviar las prestaciones de las subestaciones existentes en el resto del partido”.

Los vecinos, en cambio, asocian la subestación a una usina de contaminación. “Nos dijeron que esto no hace nada, pero nosotros sabemos que esto contamina porque produce electromagnetismo, que afecta la salud de las personas a nivel celular, provoca cáncer y leucemia en los niños también”, sostuvo otra persona que participó de la marcha.

