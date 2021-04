Masiva manifestación por el crimen de un joven del barrio Lambertuchi

Más de 300 residentes bolivianos se movilizaron por el asesinato de José Luis Martínez. Hace una semana, dos motochorros lo mataron para robarle la camioneta. “Queremos justicia por él y por todos nosotros”, expresó su tía.

Al grito de “justicia” y “seguridad”, más de trescientos residentes bolivianos marcharon este martes a la mañana por la ciudad de Belén de Escobar para exigir que se esclarezca el crimen de José Luis Martínez (26), un joven vecino del barrio Lambertuchi que la semana pasada fue asesinado a balazos por dos “motochorros” que le robaron la camioneta.

El brutal homicidio ocurrió el miércoles cerca de la medianoche, cuando Martínez estaba a bordo de su camioneta Renault Oroch blanca en una parada de micros de la calle Las Margaritas, entre Las Orquídeas y Los Tulipanes, esperando la llegada de su esposa, que venía desde La Quiaca.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos que circulaban en una moto lo abordaron para robarle la camioneta y le efectuaron dos disparos en el pecho. A pesar de haber sido llevado por vecinos al hospital Erill, Martínez no resistió y falleció horas más tarde a causa de la gran cantidad de sangre que perdió por las heridas de bala (ver nota acá).

“Justicia” y “Seguridad” fueron las consignas que repitieron una y otra vez los manifestantes -casi todos vecinos del barrio Lambertuchi-, quienes alrededor de las 10 se concentraron en la esquina de avenida Tapia de Cruz y calle Independencia. Muchos llevaban pancartas con los mismos reclamos y otros alzaban en sus manos una foto de la víctima. “Mañana la víctima podés ser vos”, decían algunos carteles.

“Mi sobrino salió a buscar a su esposa a la parada del colectivo y le dispararon. Lo mataron como si fuera un perro”, manifestó la tía del joven, Ana, a El Día de Escobar.

“No sabemos muy bien qué es lo que pasó, porque no nos informaron nada. Ni siquiera se sabe dónde está la camioneta. Por eso estamos acá: queremos justicia por él y por todos nosotros. Acá trabajamos día a día para tener el pan, no venimos a robar”, expresó la mujer, visiblemente emocionada.

Además, afirmó que habría testigos y un sospechoso señalado por los investigadores. Sin embargo, eso no pudo confirmarse hasta el momento. “Mi sobrino ya no tiene vida y los que lo mataron sí. ¿Quién me devuelve a mi sobrino? No lo vamos a ver nunca más, por eso pedimos justicia”, concluyó, entre lágrimas.

La primera escala de la manifestación fue en la sede de la Fiscalía Descentralizada de Escobar, que están en la esquina de Estrada y Alberdi, donde allegados a la familia fueron atendidos por la unidad de instrucción que lleva adelante la causa, a cargo de la fiscal María Paula Gaggiotti.

De ahí fueron a la comisaría 1ra, distante una cuadra, donde el jefe de Policía de Escobar, comisario inspector Rubén Marcell, les habló: “Es un hecho lamentable que estamos sufriendo todos los habitantes del partido de Escobar. Quiero darles la tranquilidad de que se está trabajando, estamos comprometidos para esclarecer este hecho. Nosotros también queremos justicia”, afirmó el funcionario policial.

La manifestación continuó por la avenida Tapia de Cruz hasta llegar a la plaza San Martín, donde dieron la vuelta y se concentraron frente al Palacio Municipal. Allí, familiares y allegados de la víctima fueron recibidos por el secretario de Seguridad, Nicolás Serruya.

El asesinato de Martínez, como tantos otros hechos de inseguridad, causó una mezcla de tristeza, bronca y dolor en la comunidad, especialmente entre la colectividad boliviana, que denuncia ser víctima de robos y ataques casi a diario. Por eso fueron tantos los que salieron a la calle esta mañana, a pesar de la pandemia y el miedo a los contagios. Más que eso, les preocupa que casos como el de este joven se sigan repitiendo, sin que los culpables sean hallados ni que se haga algo para evitar que ocurra.

Fuente: El Día de Escobar

